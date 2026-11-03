Tras rebaja de condenas: Ministerio de Justicia anuncia mesa para generar propuestas y acciones para ayudar a víctimas

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la instalación de una mesa de trabajo intersectorial con diversas organizaciones, esto, en medio de la controversia por la rebaja de condenas a agresores sexuales de menores de edad.

«Unidos para Proteger: Equipo de Trabajo por las Víctimas» busca recoger propuestas para fortalecer las medidas de protección y atención a quienes han sufrido distintos tipos de delitos.

Al respecto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, declaró que “la protección de las víctimas es una causa que nos preocupa y ocupa a todos. Por eso valoramos profundamente que organizaciones de la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y distintas instituciones del Estado se sienten en una misma mesa para construir soluciones”.

“Nuestro compromiso es escuchar y transformar ese trabajo en medidas concretas y políticas de Estado, que acompañen a las víctimas y sus familias, contribuyendo también a recuperar la confianza en que el Estado puede responder con sentido de urgencia”, añadió.

La convocatoria considera la participación de Unicef, el Centro Justicia y Sociedad UC, Fundación Amparo y Justicia, Fundación Para la Confianza, Fundación Paz Ciudadana, Agrupación No+Víctimas y Comunidad de Organizaciones Solidarias, aunque entre las instituciones invitadas no figura la Defensoría de la Niñez, organismo que ha solicitado formalmente al ministerio los antecedentes sobre los decretos.

Cabe señalar que la instancia tendrá una duración inicial de cuatro semanas, período en que se buscará elaborar una serie de propuestas de medidas administrativas y legislativas con mirada de corto y largo plazo.

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