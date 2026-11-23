El Presidente José Antonio Kast, encabezó la ceremonia de incorporación del avión tanquero Hércules C-130 al despliegue aéreo para combatir los incendios forestales durante la temporada 2026-2027.

La aeronave, que desde ahora lidera el grupo de aviones dispuestos para enfrentar las emergencias, operará a lo largo del país.

En la actividad también participaron el ministro de Agricultura, Jaime Campos; el subsecretario de la cartera, Francesco Venezian; y la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, entre otras autoridades y asistentes.

El anuncio se da dentro de un contexto que se prevé complejo, debido a la importante acumulación de combustible vegetal que se ha generado durante los últimos meses debido a las abundantes precipitaciones durante la primavera como resultado del fenómeno del Niño.

Ante esto el Mandatario remarcó que “hoy día tenemos que poner el foco en prevenir la pérdida de vidas humanas por algo que sabemos que va a venir. Este calor que sentimos hoy día acá va a ir en aumento y el riesgo de incendios es mucho más alto”.

“Las malas noticias de los desastres y de la infraestructura traen aparejado una buena noticia que es tener agua para el riego y nuestros embalses hoy día están a casi plena capacidad, eso es una buena noticia, pero toda esa lluvia trajeron ese pasto que hoy día está seco y ahí todo lo que vamos a hacer no alcanza si no tenemos la colaboración de cada vecino”, agregó.

El avión C-130 puede transportar 15 mil litros de agua, supresores o retardante y posee una autonomía operativa de 3 horas. Su costo de operación es de 11.900 USD por hora.

Este recurso permite descargas parcializadas de gran volumen, tanto para ataque directo pesado como para ataque indirecto, incluyendo la conformación de líneas retardantes de extensión y ancho significativos.

Su mayor eficiencia se obtiene en ataque inicial, reduciendo la probabilidad de propagación amplia del incendio. Para su operación requiere 25 minutos de alistamiento, trabaja obligatoriamente con avión guía, y su desempeño óptimo depende de la coordinación con un Avión de Coordinación (ACO), lo que garantiza precisión, seguridad y alineamiento táctico en escenarios de alta complejidad.

Al respecto, el ministro Jaime Campos complementó que “esta es la aeronave que mejor se adecúa a la realidad geográfica de Chile. O sea, hay que juntar también el factor de la eficiencia y de la eficacia de manera que no es un arriendo caprichoso, arbitrario. Es porque técnicamente esto es lo que debemos hacer”.

Asimismo, la autoridad agregó que “la llegada ya de este avión nos indica que en relación con la próxima temporada no solamente nos hemos quedado en el diseño en la planificación de cómo lo vamos a abordar sino que ya está plenamente en ejecución”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, aseguró que desde este momento “comienza el periodo de máxima preocupación. La negligencia no puede ser de nuevo del setenta por ciento de los incendios. Por favor, los incendios tienen nombre, se castigan”.

Respecto a ese punto la directora insistió en que “reiteramos que la negligencia se castiga entre un año y cinco años de prisión y la intencionalidad de 5 a 20 y en algunos casos, como vamos a ver seguramente, cadena perpetua. Por lo tanto, el llamado es hagamos surgir nuestro país y no provoquemos incendios”.

El avión tanquero inicia sus operaciones desde este miércoles 25 de noviembre y estará 120 días operativo (o a disposición de Conaf) teniendo como base el aeródromo de María Dolores, en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío.

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