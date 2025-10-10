Tras reapertura del caso Farmacias, Daniel Jadue solicita ser reincorporado en la papeleta

Tras el fallo del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, que reabrió el caso Farmacias Populares y, por ende, anuló la condición de acusado de Daniel Jadue, la defensa del ex alcalde de Recoleta solicitó al Tribunal Calificador de Elecciones que reponga sus derechos políticos suspendidos. De esa manera, podría competir a diputado en el distrito 9.

La noche del jueves, el equipo defensor que encabeza el abogado Ciro Colombara presentó un recurso de reposición en el Tricel, haciendo énfasis en que Jadue ya no tiene la calidad de acusado, por lo que podría ir a la elección como diputado en las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

El texto consigna que “dicha acusación quedó sin efecto mediante resolución dictada por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago en audiencia de 8 de octubre de 2025, que ordenó reabrir la investigación conforme al artículo 257 del Código Procesal Penal”.

También enfatiza que la suspensión de los derechos políticos "solo procede cuando existe auto de apertura del juicio oral firme o ejecutoriado”.

Además, sostiene que la suspensión de los derechos de Jadue a sufragar y a ser elegido no pueden suspenderse con una “mera actuación administrativa como lo es la acusación, pues se vulnera la presunción de inocencia y los derechos políticos, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado de Chile”.

Finalmente, la defensa pide al Tricel que acoja el recurso y que, en consecuencia, deje sin efecto la resolución que lo sacó de la papeleta y, en su lugar, se confirme la sentencia de primera instancia, manteniendo a Jadue en el padrón electoral. Asimismo, solicita oficiar al Servicio Electoral (Servel) para que proceda a reponer el nombre del exjefe comunal en la papeleta.

