Tras polémica por renuncia de Góngora, Matthei dice que "no responderá a ataques" y que se concentrará en propuestas para el país

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió al reportaje de Chilevisión que reveló una supuesta red de bots para atacar su candidatura y la de la abanderada oficialista Jeannette Jara. A pesar de reconocer que la situación le "dolió mucho", la exalcaldesa decidió dejar atrás la polémica para enfocarse en lo que considera más importante: el futuro del país.

Durante un evento por la conmemoración del triunfo del Rechazo, Matthei fue consultada sobre el reportaje que vincula los bots con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. La candidata recordó que ella misma había denunciado esta situación hace dos meses, aunque ahora su prioridad es otra. "Hemos decidido concentrarnos en el Chile del futuro", afirmó, haciendo un llamado a los políticos para que dejen de lado las peleas que, según ella, agotan a la ciudadanía.

Matthei aseguró que su campaña se centrará en comunicar a los chilenos que "tenemos futuro" y que se esforzarán por "solucionar los problemas de los chilenos y chilenas". La candidata también reconoció conocer a Patricio Góngora, exmiembro del directorio de Canal 13, quien fue relacionado con el tema de los bots en el reportaje.

PURANOTICIA