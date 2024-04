Gobierno confirma cuatro delincuentes detenidos por muerte del teniente Sánchez: "no van a quedar impunes"

El Presidente, Gabriel Boric, se refirió la mañana de este jueves, al asesinato del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, señalando que “hay cuatro personas detenidas, además de una persona que fue abatida también”.

El mandatario dijo en forma enfática que "en Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar".

Boric añadió que "deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a cejar en la lucha contra la delincuencia, que no nos amedrentan ni por ningún segundo y que son más las fuerzas que nos dan como Estado a nuestras policías, al Gobierno, pero a toda la sociedad para seguir persiguiendo con fuerza la delincuencia que no nos va a ganar esta batalla".

Recordemos que el teniente, Emmanuel Sánchez, mientras se encontraba de civil, murió tras recibir varios impactos balísticos por parte de un grupo de cinco delincuentes que habían intentado robar un automóvil.



