Tras más de un año prófugo: Presunto sicario del "Rey de Meiggs" regresó a Chile luego de ser extraditado desde Colombia

Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de asesinar al empresario José Felipe Reyes Ossa -conocido como el "Rey de Meiggs"-, aterrizó este jueves pasadas las 15:00 horas en Santiago, en un vuelo comercial procedente de Bogotá y escoltado por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), tras ser extraditado desde Colombia luego de un año detenido en ese país.

Su regreso pone fin a una fuga que se prolongó por más de 14 meses y que tuvo un origen insólito: un error de coordinación entre el Poder Judicial y Gendarmería que lo dejó en libertad, pese a contar con prisión preventiva vigente por el crimen.

El episodio se remonta al 9 de julio de 2025, cuando el imputado -identificado en ese momento bajo el nombre falso de Osmar Ferrer Ramírez- fue formalizado por el homicidio de Reyes Ossa, asesinado a tiros frente a un edificio de Ñuñoa el 19 de junio de ese año.

La jueza Irene Rodríguez, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, decretó la cautelar a las 20:17 horas, pero minutos más tarde se detectó un error en los datos de identificación del detenido.

Para subsanarlo, el tribunal generó a las 20:25 horas un documento que anulaba la resolución original y, tres minutos después, una nueva acta que ratificaba la prisión preventiva con la identidad corregida.

Sin embargo, Gendarmería solo tuvo a la vista el primer documento -el que dejaba sin efecto la medida- y lo liberó al día siguiente. El Poder Judicial sostiene que notificó el error por correo electrónico, aviso que no alcanzó a impedir su salida.

Mejía Hernández abandonó el país apenas dos días después y permaneció prófugo hasta agosto de 2025, cuando fue capturado en Colombia gracias a un trabajo conjunto entre el Departamento OS9 de Carabineros, la PDI e Interpol de la Policía Nacional colombiana.

Tras su llegada a Chile, el sicario fue trasladado a dependencias de Interpol, donde permanecerá hasta ser presentado nuevamente ante los tribunales para reingresar al penal Santiago 1 bajo la misma medida cautelar de la que escapó.

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