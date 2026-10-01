Senado aprueba por unanimidad extensión de bonos por alza de combustibles y capitalización del Fogape

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto que extiende la vigencia de los bonos destinados a pescadores artesanales, taxistas y transportistas escolares, además de fortalecer el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), como medida de apoyo ante el alza de los combustibles.

La propuesta del Gobierno, que ahora fue despachada a la Cámara de Diputados, contempla la capitalización del Fogape con hasta $300 mil millones, permitiendo generar garantías por hasta $4,05 billones para créditos destinados a empresas. Con ello, se busca facilitar el acceso a financiamiento, promover la inversión y apoyar la generación de empleo.

A su vez, el texto contempla la extensión de un bono de $100.000 mensuales para taxis, colectivos, transporte escolar y pescadores artesanales, beneficio que fue entregado hace unos meses para enfrentar el aumento en el precio de los combustibles. Las medidas de apoyo se extenderán hasta diciembre, debido a que originalmente vencían en septiembre.

Además, la iniciativa establece un nuevo bono mensual de $100.000 entre octubre y diciembre de 2026 para propietarios de embarcaciones de pesca artesanal de hasta 12 metros de eslora e inscritas en el Registro Pesquero Artesanal. El beneficio estará destinado exclusivamente a la compra de combustible utilizado en la operación de las embarcaciones.

Respecto del Fogape, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2028 el plazo para realizar aportes fiscales al Fondo. La autorización actualmente vigente expira en diciembre de este año.

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