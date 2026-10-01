Oposición analizará el Presupuesto 2027 antes de definir su respaldo y ya adelanta críticas al proyecto

Parlamentarios de oposición anunciaron que esperarán conocer en detalle el proyecto de Presupuesto 2027 antes de definir si respaldarán o rechazarán la iniciativa, aunque ya adelantaron cuestionamientos respecto de algunos de sus contenidos específicos.

La senadora DC Yasna Provoste declaró que "lo revisaremos en detalle, especialmente el porcentaje de expansión presupuestaria como su composición. Nuestro foco es la inversión pública para 2027 y esperamos que ella supere los US$ 11.000 millones que tuvo este 2026".

Asimismo, señaló que espera que "este debate presupuestario sea transparente, con mucha información sobre las partidas presupuestarias", y pidió que "la comparación con presupuesto 2026, que tradicionalmente el Ministerio de Hacienda los sube a su web institucional, esperamos que este año esa información esté disponible para todos los parlamentarios a la brevedad en los próximos días".

Por su parte, la diputada PS Andrea Macías afirmó que "los números no cuadran. Si el presupuesto aumenta en un 1,5%, ¿qué es lo que se va a recortar para poder cumplir con esto que se está diciendo que se va a aumentar? ¿Cuáles son los programas que definitivamente van a desaparecer? Hablaron de que se han evaluado 632 programas, pero ni una palabra de ello es lo que nos dice el presidente. No sabemos qué santos van a desvestir para poder vestir a otro".

A su vez, el diputado PS César Valenzuela dijo que "el gobierno está acostumbrado a hacer grandes anuncios, pero con poco contenido, y es por eso que vamos a estar muy atentos al detalle del presupuesto en materias tan sensibles como educación o salud".

En tanto, el diputado PC Luis Cuello señaló que "es inaceptable que el presidente no haya hecho mención a ninguna medida para enfrentar este nuevo aumento en el precio de los combustibles, este nuevo bencinazo a baja escala".

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Matías Fernández destacó el aumento de 4,7% para Salud, aunque se debe aclarar "cuánto de ese aumento corresponde realmente a nuevos recursos y cuánto simplemente recupera lo que se recortó o perdió durante 2026".

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