Tras más de dos años: Detienen a presunto autor de homicidio de ciudadano ecuatoriano en Santiago

Carabineros detuvo a un ciudadano peruano imputado por el asesinato a balazos de un ecuatoriano durante la noche del 17 de marzo de 2024.

La víctima recibió múltiples impactos de bala en calle Zenteno con Aconcagua, en el centro de Santiago, mientras participaba de una celebración.

Efectivos de la policía uniformada efectuaban labores de vigilancia discreta en las inmediaciones del domicilio del imputado y cuando detectaron que salía del inmueble, lo detuvieron y también incautaron su teléfono celular.

La Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) le encargó la investigación al OS9 de Carabineros, que gracias a cámaras de seguridad y geolocalización telefónica dio con el imputado.

La fiscal ECOH Camila Palma, lo formalizó por homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego.

Este viernes, el tribunal determinó su prisión preventiva y fijó el plazo de investigación en cien días.

(Imagen: Fiscalía)

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