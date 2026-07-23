Alertan por desabastecimiento en supermercados del norte y llaman a "acelerar" la habilitación de rutas

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) alertó sobre el desabastecimiento en supermercados de la Macrozona Norte tras el sistema frontal que afectó a diversas regiones del país.

El presidente de la CNC, José Pakomio, señaló que "el norte depende en gran medida del transporte terrestre para recibir alimentos y productos básicos".

Y alertó que "si las restricciones persisten durante los próximos días, especialmente durante el fin de semana, el riesgo de desabastecimiento aumentará en categorías de alta rotación y corta vida útil".

De acuerdo a el gremio, las mayores complicaciones se encuentran entre Vicuña, La Serena y Copiapó debido a los daños en la conectividad que han dificultado el traslado de la mercadería.

La CNC valoró la coordinación con las autoridades y otros actos, pero recalcó que aquello no ha sido suficiente para normalizar el flujo de carga.

Finalmente, Pakomio recalcó que "resulta indispensable acelerar la habilitación de las rutas y priorizar el tránsito seguro de los camiones de abastecimiento" y argumentó que "esa es la medida más efectiva para evitar que el problema se profundice".

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