Comenzó el tránsito de camiones en convoyes con escolta policial y militar en la ruta 5 Norte

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) informó el inicio de un operativo especial de emergencia vial en la ruta 5 Norte, diseñado para destrabar el flujo de vehículos de carga atrapados por las inclemencias climáticas y asegurar el abastecimiento prioritario en las regiones de Atacama y Coquimbo. La estrategia considera desplazamientos escoltados por Carabineros y personal militar.

La medida establece la circulación alternada de grupos de hasta 100 máquinas dedicadas exclusivamente al traslado de insumos básicos. La logística fue acotada a una ventana de funcionamiento de seis horas.

“La información gubernamental precisa que el tránsito en convoyes durará hasta las 14:00 horas, desde las 08.00. Se habilitó únicamente para camiones con suministros. Estos grupos o convoyes serán de hasta 100 camiones. La escolta es con personal policial o militar, al inicio y final de la fila de vehículos”, comunicó la CNDC.

“La autoridad informó que la frecuencia de salidas será: despacho de cada convoy una cada hora. El cierre de la operación será a las 14 horas, debiéndose restituir de forma inmediata el cierre de la carretera 5 en el km 484”, agregó.

Es preciso señalar que este jueves 23 de julio se dio inicio al tránsito de camiones en convoyes en la ruta 5 Norte, “manteniéndose, sin embargo, cortes totales en los kilómetros 480 y 484. Ello, en el marco del Plan de Tránsito por Emergencia que está aplicando la autoridad ministerial”, precisó la gremial.

“Se planificó la salida de unos 200 vehículos del sector de Vallenar hasta La Serena. Cercano al mediodía, se coordinó el traslado de camiones desde La Serena al norte, o sea, en sentido inverso al anterior, con escolta de Carabineros para tránsitos alternados en ambos sentidos”, añadió.

“Está funcionando un control de tránsito en el kilómetro 480 en dirección norte, con presencia de la policía o personal militar. En el km 484 se mantiene corte total al norte, también con resguardo de uniformados”, complementó la CNDC.

“En el sector Vallenar – Caldera de la carretera 5 hay corte total de tránsito en dirección norte en el km 674, y otro corte total de tránsito en dirección sur en el km 777″, precisó la agrupación.

Cabe recordar que el temporal que afectó al norte chico de Chile dejó múltiples daños en las rutas, paralizando el tránsito de vehículos por la ruta 5 en la región de Atacama, el principal eje vial y logístico del país. Socavones, inundaciones, desplazamientos de tierra y derrumbes en distintos puntos de la autopista obligaron a cerrar el paso desde la jornada del domingo 19 de julio.

(Imagen referencial)

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