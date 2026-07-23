Presidente de la Cámara acusa "error grave" del Gobierno tras postergación de la megarreforma: "No habían contado los votos"

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó la suspensión de la votación del informe de la comisión mixta sobre el artículo de compensación a los municipios en el marco de la megarreforma.

En conversación con Universo, afirmó la Cámara de Diputados aprobó el artículo a las 19:20 horas y luego en el Senado "no estuvieron los votos".

En esta línea, el parlamentario criticó al Gobierno y sostuvo que "no había contado los votos en la mañana, porque no nos habrían apurado de la manera que nos apuraron si hubieran contado los votos en el Senado".

Junto con ello, recalcó que "con una buena planificación de parte de La Moneda" no se habría iniciado la sesión debido a la ausencia de dos senadores del oficialismo.

"Por eso el senador Macaya tuvo que pedir que no se votara ayer, que se hiciera una segunda discusión para esperar que llegaran los dos senadores que no estaban y para convencer o conversar con los senadores que estaban en contra", indicó.

Alessandri señaló que "muchas veces a los gobiernos les pasa que van a buscar los votos al frente, asumiendo que los votos de su lado están seguros y nunca van a cuestionar nada" y recalcó que "eso es un error. Los gobiernos también tienen que conversar con los votos afines, asegurar eso primero y después cruzar el puente a los votos de oposición y empezar a buscar las mayorías".

Finalmente, reiteró que se trata de "un error grave, porque la Cámara de Diputados hizo todo lo que estuvo a su alcance para sacar esto rápido. Cuando a mí me apuran, yo asumo que esas conversaciones ya se han tenido".

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