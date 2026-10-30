Tras la remoción de Luis Silva: Gobierno suma 59 salidas de autoridades desde que asumió en marzo

El Gobierno completó 59 salidas de autoridades desde que asumió el 11 de marzo pasado. La última, la del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, a quien el Presidente José Antonio Kast le pidió la renuncia por subir sin autorización un video a redes sociales en que explicaba la razón por la cual firmó algunos de los decretos de las polémicas rebajas de condenas.

Hasta el momento, las salidas más importantes eran las de la exvocera Mara Sedini; la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la extitular del Deporte, Natalia Duco, aunque esta última fue reincorporada como asesora del "segundo piso" de La Moneda.

Le siguen en importancia las renuncias del exsubsecretario de Ciencias, Rafael Araos, por diferencias con la ministra Ximena Lincolao (las diferencias siguen en esa cartera); de la exsubsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, también por conflictos con la ministra Judith Marín, y la del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo a un test de drogas.

Se suman los exsubsecretarios de Seguridad Pública, Ana Victoria Quintana y Andrés Jouannet, quienes salieron con la llegada de Martín Arrau, el exsubsecretario del Deporte, Andrés Otero, quien salió con Duco, y el exsubsecretario de Gobierno, José Francisco Lagos, reemplazado por el nuevo vocero Gonzalo Arenas.

A todos ellos se agregan delegados presidenciales regionales y provinciales y especialmente diferentes seremis, que son los más numerosos en esta larga lista de salidas, con 46 renunciados por diferentes motivos.

La última salida era la del delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, tras ser denunciado por su exesposa por violencia intrafamiliar, hasta que hoy se produjo la renuncia de Silva.

PURANOTICIA