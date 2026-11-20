Este viernes despegó el décimo tercer vuelo de deportación de extranjeros bajo la administración del Gobierno de José Antonio Kast.

Según informó el Ejecutivo, 1.972 personas han sido expulsadas de Chile desde el 11 de marzo.

A este número se llega luego que durante la mañana, 55 ciudadanos extranjeros abordaron un vuelo chárter comercial con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia.

Las cifras fueron presentadas por parte del Ministro del Interior (s), Máximo Pavez, el Director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum; el Subdirector de Migraciones, Control deFronteras e Inteligencia, Prefecto General Luis Orellana Campos; y el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto Jaime Lazo Chandía.

Por otro lado, en todo 2026 la cifra de expulsados llega a 2.268 extranjeros. En el vuelo de este viernes partieron 33 ciudadanos colombianos, 16 bolivianos y 6 ecuatorianos.

En su gran mayoría (76,7%) por ingreso por paso no habilitado; cuatro personas por tráfico ilícito de drogas; y otras causas como robo con intimidación; posesión o porte de armas de fuego; abuso sexual impropio; y violación de menor de 14 años.

Es bueno recordar que en ocho meses de Gobierno de José Antonio Kast se han concretado trece vuelos, mientras que en el mismo periodo de la administración anterior, solo se había realizado un vuelo chárter.

Respecto de las salidas voluntarias, desde el 3 de enero al 19 de noviembre, estas llegan a 12.488 personas. De este número, 10.116 corresponden a personas de nacionalidad venezolana, lo que representa el 80,9%. Más atrás aparecen colombianos (1.133); dominicanos (370); y ecuatorianos (273).

Sumados expulsados y salidas voluntarias, 14.757 extranjeros han dejado el país. Sobre estas cifras, Pavez destacó que, “eso significa que en nuestro país hay una persona cada 37 minutos que estando en condición irregular ha dejado nuestro país con la consiguiente prohibición de ingreso y por lo tanto son personas que no pueden volver a entrar a nuestro país por paso habilitado”, aseguró.

En la ocasión, la autoridad hizo un llamado para retomar la discusión del proyecto de reforma constitucional que permite ampliar el plazo de retención para fines de expulsión. “Recordemos que ese es un proyecto que no alcanzó el quórum constitucional para ser aprobado en general en la Cámara de Diputados y nosotros estamos esperando que termine la discusión presupuestaria para ir con la insistencia a la sala del Senado, de tal manera de conseguir el apoyo político para poder retomar la discusión en la Cámara de Diputados”, detalló.

INGRESOS POR PASO NO HABILITADO Y FISCALIZACIONES

Por otra parte, los denunciados entre enero y octubre llegan a 320 personas, lo que representa una caída del 93% respecto de igual periodo de 2025. Mientras que los denunciados por ingreso por paso no habilitado son 14.611. Una baja de 20% comparado a los 18.271 de igual fecha del año pasado.

Sobre estas cifras Frank Sauerbaum, Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, destacó el aumento en la cantidad de fiscalizaciones, para detectar dentro del país a más de 14.000 personas que no estaban debidamente registradas ni estaban dentro del empadronamiento ni autodenuncia. “Por eso es tan relevante los esfuerzos que se hacen desde la PDI y Carabineros para hacer fiscalización permanente, porque tenemos todavía personas en Chile que no están debidamente identificadas, y eso es un riesgo para la seguridad de los chilenos (...) Entonces, hoy día, ¿dónde se están concentrando? Como decía el prefecto de investigaciones, hoy día tenemos la concentración, básicamente, en 2 ciudades, que son Antofagasta y Santiago, que es donde tenemos más niveles de irregularidad”, sostuvo

Cabe mencionar que los denunciados por paso no habilitado corresponden a 1.984 fiscalizaciones llevadas a cabo durante los 10 primeros meses de este año, en las que se ha fiscalizado a 46.475 extranjeros, un alza de personas controladas del 52%, respecto de mismos meses de 2025.

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