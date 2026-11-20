La ministra de Educación, María Paz Arzola, cuestionó el requerimiento de la oposición ante el Tribunal Constitucional por los cambios al traspaso de colegios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y acusó que busca frenar la flexibilidad propuesta por el Gobierno para los municipios.

En entrevista con radio Agricultura, la autoridad manifestó que "no es un misterio, no es un secreto para nadie, que muchos parlamentarios de oposición se oponían a dar mayor flexibilidad durante la transición hacia el sistema de los SLEP”.

Explicó que el Ejecutivo presentó una iniciativa para modificar el proceso, considerando las distintas realidades que enfrentan las comunas del país. “Enviamos un proyecto en que justamente queremos esa flexibilidad”, dijo.

“Nosotros, más que avanzar, digamos, en un plazo porque sí, porque hay que hacerlo, a este nuevo sistema lo que nosotros hemos propuesto es que, en la transición, efectivamente, comunas de buen desempeño puedan quedarse más tiempo con sus colegios”, agregó Arzola

Sobre esto mismo cuestionó el requerimiento presentado por parlamentarios de oposición ante el Tribunal Constitucional y aseguró que “de alguna manera, lo que busca es obstruir esa posibilidad y dilatar y termina en definitiva, creo yo, reduciendo la certeza en cuanto a algo que esperaban los alcaldes y que también esperaban las familias que tienen a sus hijos en establecimientos públicos, que han optado por la educación pública y que hoy día está siendo bien administrada por esos municipios”.

En la entrevista, la ministra también se refirió a la situación financiera del sistema y a los problemas que se presentaron durante el proceso de traspaso de los establecimientos municipales.

“Hoy día tenemos un problema con el financiamiento de la educación pública en términos de déficits que no estaban siendo transparentados”, comentó y planteó que “las municipalidades deben realizar esfuerzos para ordenar su gestión antes de concretar el traspaso de sus establecimientos a los Servicios Locales”.

Arzola señaló que aunque el Gobierno aumentó los recursos considerados en el presupuesto, “eso tiene que ir de la mano, no solamente con poner recursos para financiar un déficit, sino que también con ordenar la gestión”.

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