El vicepresidente del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, reconoció tensiones con el Partido por la Democracia (PPD) por el caso firmas y calificó el episodio como un “momento de inflexión” en la relación entre ambos partidos, por lo que llamó a abrir un diálogo para encauzar las diferencias.

La polémica se generó luego el legislador socialista Juan Luis Castro, retirara los permisos constitucionales de sus pares Ximena Órdenes (PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes son parte de la gira del Presidente José Antonio Kast en Asia.

La parlamentaria desestimó haber solicitado el retiro de su permiso y también haber dado autorización para aquello.

Consultado por una posible tensión entre ambos partidos a raíz de lo ocurrido, señaló a La Tercera que “eso es evidente. Yo creo que el ejercicio de la política involucra tensiones permanentes. Nuestra relación con el Partido por la Democracia es una relación permanente desde el punto de vista político. Algunas veces hemos tenido tensiones y otras veces momentos de diálogo”.

“Yo creo que hay que sentarse a conversar y hay que empezar a canalizar las cosas. Hay una permanente relación con el Partido por la Democracia. Hemos tenido momentos tensos. (Y hoy día) yo creo que es un momento de inflexión, donde hay que sentarse a conversar. Donde hay que decirse lo que haya que decirse y avanzar”, añadió.

Barrios recordó además que “aquí hubo un problema con la situación de Pedro Araya. No sé si se recuerda. Hace un mes. Ahora hay esta otra discusión. Yo lo que creo que en el mejor de los ánimos es que uno tiene que conversar, dialogar. Y siempre ha sido la inquietud del PS, por eso fuimos a la sede del PPD ese día”.

Consultado de si podría ser una revancha política del PPD respondió que “no, revanchismo no. Yo no quiero adjetivizar mis palabras. Lo que yo quiero señalar es que una acción genera otra acción. Una palabra saca otra palabra. Lo que hay que hacer es poner la pelota al piso. Hay que conversar tranquilamente”.

El vicepresidente del PS, desdramatizó el accionar de Juan Luis Castro al retirar los permisos constitucionales y aseguró que se trata de un asunto “político y administrativo, y no jurídico”.

“Yo conozco a Juan Luis Castro de antes de ser diputado, era presidente del Colegio Médico, yo creo que él ha tenido una conducta intachable. Para que todos quedemos claros, las cosas se tienen que investigar y esclarecer”, finalizó.

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