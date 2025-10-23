Tras hechos de violencia en el INBA: Implementarán cámaras en espacios comunes y control biométrico

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció medidas especiales de seguridad, como cámaras en espacios comunes y control de acceso biométrico, para los liceos que han presentado problemas en la comuna, especialmente el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) luego de los violentos incidentes ocurridos este miércoles.

"Nos hemos reunido con las comunidades de todos esos establecimientos, me reuní personalmente con los profesores y los asistentes de educación en el INBA y acordamos a petición de ellos una serie de medidas que ojalá impidan que estos grupos muy minoritarios sigan actuando porque también hay que dejar constancia de eso, la enorme mayoría de los y las estudiantes de los y los profesores están en contra de esto", aseguró.

Y agregó que "estamos trabajando en el Instituto Nacional, en el Barros Borgoño y en el INBA una serie de medidas que hacen más seguro el establecimiento, cámaras en espacios comunes, nunca, nunca, nunca en un espacio privado, algún tipo de control de acceso como el que usa por ejemplo la Escuela de Ingeniería que es un control biométrico".

“No estamos planteando nada que no sea compatible con lo que habitualmente se usa en establecimientos educacionales”, afirmó.

El jefe comunal complementó que “insisto, se ha conversado con apoderados, profesores, asistentes de la educación y la dirección de los establecimientos y de ahí han surgido estas necesidades de implementar estas medidas, que, por supuesto es paralelo a ir arreglando baños, infraestructuras, que los profesores se capaciten a apoyar a nuestros docentes y paradocentes, etcétera, pero en el contexto de la violencia estamos implementando medidas".

“El último incidente del INBA es la vandalización del vehículo del director, del rector, le rompieron vidrios, le rayaron el vehículo con spray, lo abollaron, lo amenazaron a él nuevamente, amenazaron de muerte, pero esto es algo que viene ocurriendo hace rato en el INBA respecto del rector y de la comunidad y que se asocia también a acciones de grupos de anarquistas antisistema en Instituto Nacional, Barros Borgoño y Liceo Aplicación", declaró.

Ante esto, anunció además que "tenemos presentadas varias querellas y estamos trabajando con el Ministerio Público al que le hemos pedido que se investigue quiénes están detrás de estos grupos, son grupos pequeños, hay infraestructura, hay logística, hay recursos financieros que escapan con creces las capacidades de un joven de 15 años”

“Han sido detenidos mayores de edad en el INBA este año, mayor de edad, ni siquiera ex estudiante del INBA, ex estudiante del Instituto Nacional, tenemos querellas presentadas con nombre y apellido, no contra quienes resulten responsables, con nombre y apellido y esperamos tener resultados en investigaciones que son bien complejas para poder desbaratar ya de una vez por todas estos grupos pequeñitos que tienen capturados los establecimientos", finalizó.

PURANOTICIA