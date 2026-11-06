Tras hallazgo de producción artificial en Codelco, diputado Valenzuela (RN) impulsa comisión investigadora

El diputado de Renovación Nacional (RN), Daniel Valenzuela, arremetió contra Codelco luego de que la compañía identificara preliminarmente 42.100 toneladas de producción artificial de cobre entre 2024 y 2025. El parlamentario aseguró que llevaba meses advirtiendo sobre posibles inconsistencias en los registros correspondientes a ambos períodos.

Los antecedentes fueron dados a conocer este jueves por el presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine, durante una junta extraordinaria de accionistas. De acuerdo con lo informado, las cifras de producción habrían sido incrementadas artificialmente en 24 mil toneladas durante 2024 y otras 18.100 toneladas en 2025.

Valenzuela recordó que ya había manifestado sus sospechas ante representantes de la compañía en la Comisión de Minería y Energía, especialmente por los incrementos de producción registrados durante los cierres de cada año.

“Hace meses que vengo advirtiendo esto en la Comisión de Minería. Si uno analiza los gráficos de producción del 2025, en diciembre la producción se dispara. Pero coincidentemente en el año 2024 pasó exactamente lo mismo”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que sus cuestionamientos respecto del ejercicio anterior fueron desestimados por la empresa. “Y yo pregunté, ¿no tendremos lo mismo el año 2024? Y la respuesta la verdad que fue, no diputado, esto está todo en orden, está todo correcto, solo al 2025. La verdad es que son unos caras de palo y los chilenos no creemos”, cuestionó.

En esa misma línea, el diputado lanzó duras críticas contra la administración y el funcionamiento de la cuprífera estatal: “Acá, esta empresa que supuestamente es de todos los chilenos, lamentablemente hoy día está tomada por los contratistas, por los sindicatos y por mafias que operan al interior de Codelco”.

Ante este escenario, el legislador anunció que reunió los respaldos necesarios para solicitar la conformación de una nueva comisión investigadora, instancia que no solo abordaría las irregularidades en los registros de producción, sino también los préstamos otorgados a sindicatos y los resultados de los proyectos estructurales de la compañía.

“Desde el Congreso Nacional, acabamos de juntar más de 62 firmas para realizar una comisión investigadora. No solamente esto, sino también de los préstamos efectuados a los sindicatos y también evaluar los proyectos estructurales. Acá nadie ha pedido explicación y la verdad que la estatal hoy día hace lo que quiere”, señaló.

La conformación de esta instancia deberá ser sometida a votación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por su parte, Bernardo Fontaine advirtió que las cifras dadas a conocer son preliminares, debido a que las auditorías continúan en desarrollo, y comprometió esfuerzos para recuperar los bonos pagados indebidamente como consecuencia de la alteración de los registros de producción.

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