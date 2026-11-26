El Partido Nacional Libertario (PNL) confirmó que sus ocho diputados votarán en bloque la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartando la libertad de acción.

Su líder, Johannes Kaiser, adelantó que, a partir de los antecedentes revisados, cree que el libelo no prosperará en la Cámara.

"No va a haber libertad de acción. Nosotros desde antes de ser partido somos la única fuerza política que ha defendido la Constitución en todos sus procesos (...) Vamos a tomar una decisión como bancada y vamos a votar en bloque, porque creemos que los 8 votos son lo suficientemente importantes para marcar la posición de nuestro partido", aseguró el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski.

En contraste con lo señalado por Marowski, el líder del conglomerado, Johannes Kaiser, en el mismo punto de prensa, aseguró que “no existen órdenes de partido. El PNL, en ese sentido, es muy respetuoso de la Constitución. Somos el único partido en Chile que ha defendido la Constitución en cada uno de los procesos constitucionales que ha habido; y en ese sentido, defendemos la autonomía de nuestros parlamentarios para tomar ciertas decisiones políticas".

"Yo puedo dar mi opinión, pero no puedo decir cuál es el voto de cada uno, porque ese es un tema que va a tener que ver la bancada", aseguró el excandidato presidencial.

El líder del PNL añadió que por lo que vio en la comisión revisora y tras escuchar opiniones de constitucionalistas cree que “le falta un poco de carne a esa cazuela, y no me sorprendería que fracase la AC en la Cámara.... y si no lo hace, bueno, llegará la Senado y tomarán las decisiones que correspondan".

"Nosotros, por nuestro lado, seguimos nuestro trabajo de investigación respecto a cuál ha sido el rol del gran ausente en este debate, que es el Poder Judicial, porque aquí tenemos una ley que se dejó sin ejecución, supuestamente por razones de inconstitucionalidad, pero resulta que no es la Corte Suprema la llamada a establecer la inconstitucionalidad de una ley. Este espectáculo que estamos vienodo en la Cámara está ignorando que tenemos un problema institucional bastante más grave", concluyó.

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