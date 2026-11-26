La Fiscalía expuso este jueves nuevos antecedentes sobre el presunto esquema de irregularidades que habría operado en la Municipalidad de Coquimbo durante la administración del exalcalde Marcelo Pereira, en el marco de la investigación conocida como «Pirata Gate».

El Ministerio Público estima que los hechos ocasionaron un perjuicio superior a los $632 millones y atribuye al exjefe comunal un papel central en las operaciones cuestionadas.

Los antecedentes fueron presentados durante la audiencia de formalización de los 11 imputados, instancia en la que también se discutieron las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

El persecutor Luis Miranda sostuvo que las maniobras investigadas involucrarían contrataciones, pagos por servicios que no se habrían realizado y el uso de recursos municipales para fines ajenos a la función pública.

Uno de los puntos expuestos por el Ministerio Público corresponde a la situación patrimonial del exalcalde. Según la investigación, habría registrado un incremento de activos financieros superior a los $183 millones entre diciembre de 2016 y octubre de 2019, mientras que sus ingresos conocidos no permitirían explicar completamente esa variación.

La Fiscalía también hizo referencia a retiros por $230 millones efectuados en un periodo de dos días y a eventuales intervenciones del exjefe comunal en decisiones relacionadas con contrataciones y remuneraciones dentro del municipio.

En ese contexto, el organismo persecutor estimó en $57,2 millones el aumento patrimonial que considera injustificado.

MEDIDAS CAUTELARES

La discusión de cautelares estuvo entre los principales hitos de la jornada. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para cinco de los investigados, entre ellos Pereira y otros exfuncionarios municipales. La resolución respecto del exalcalde y parte de los imputados quedó pendiente para la continuación de la audiencia.

Durante la misma instancia, el tribunal resolvió la situación de otros involucrados. Dos imputados pudieron sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional, luego de pagar cauciones de $18 millones y $8 millones, respectivamente.

También se abordó la situación del vocalista de Los Viking’s 5, Pedro Barraza, investigado por una contratación municipal durante 2021. El cantante quedó sujeto a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, habría recibido honorarios mensuales de $888.889 por labores de apoyo en actividades territoriales que no se habrían realizado.

Entre los antecedentes mencionados se encuentran la falta de registros de asistencia y la eventual incompatibilidad entre las actividades públicas del artista y las funciones que debía cumplir para el municipio.

La investigación considera posibles delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y asociación ilícita.

La tesis del Ministerio Público apunta a una coordinación entre los involucrados para gestionar contrataciones, respaldar pagos y disponer de fondos municipales de manera irregular.

La audiencia continuará este viernes, jornada en la que se espera que el tribunal resuelva las solicitudes cautelares que permanecen pendientes. El plazo de investigación establecido es de seis meses.

(Imagen: @lagranfondadechile)

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