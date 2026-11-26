Luego que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley que ajusta la instalación y traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, expresó la preocupación del gremio ante la rebaja de exigencias aprobada en la normativa.

El líder gremial docente llamó la atención sobre la celeridad del fallo. "Bastante rápido el Tribunal para resolver. Recién hoy día hubo audiencias y después alegatos, y resolvió casi en forma inmediata", precisó.

Respecto del fondo del proyecto que ahora queda listo para su promulgación, Aguilar advirtió sobre los graves riesgos de permitir que municipios morosos posterguen su traspaso.

"A nosotros nos preocupa respecto de ese proyecto de ley fundamentalmente el tema de la baja de requisitos para que municipios puedan solicitar la postergación de la entrada al SLEP. Particularmente, lo que más nos preocupa es que se abre la posibilidad de que municipios que tienen deuda previsional, que tienen una gestión financiera deficiente, incluyendo algo tan grave como no estar al día en las cotizaciones previsionales, igualmente puedan hacer la solicitud", señaló.

El presidente del Colegio de Profesores cuestionó el argumento respecto a que los municipios con deudas solo buscan desprenderse de sus establecimientos, apuntando a los incentivos políticos que podrían llevar a ciertos jefes comunales a retenerlos.

"Podría haber alcaldes que, por razones políticas, no educativas, quisieran mantener la administración de la educación para seguir administrando esos recursos, para seguir haciendo nombramientos, cargos, prebendas, etc. Y eso nos parece grave", enfatizó el dirigente.

Finalmente, Aguilar criticó la contradicción entre los objetivos declarados por la iniciativa y el debilitamiento de los estándares exigidos en la ley vigente.

"Una ley que dice querer mejorar la calidad de la educación pública, pero por otro lado lo que hace es bajar muchísimo los requisitos de calidad de gestión y de calidad de trabajo pedagógico, nos parece muy grave. Y preocupante, diría yo, esa es la palabra: nos parece muy preocupante cómo se flexibilizaron hasta el punto que se volvían totalmente laxos los requisitos que ya estaban en la ley. Recordemos que la ley ya permitía a municipios pedir la postergación del ingreso a los SLEP, pero ahora se ponen tan laxos que realmente podría llegar a situaciones extremas como la que estoy señalando", indicó.

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