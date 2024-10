Tras elecciones: Cadem revela que Matthei y Vodanovic lideran intención de voto presidencial

Cadem realizó este lunes una primera encuesta luego de conocidos los resultados de las elecciones regionales y comunales del fin de semana, a modo de balance del proceso, apuntando a los votantes y sus lecturas de los resultados.

Según publica La Tercera, a los encuestados se les preguntó por su principal razón para haber ido a sufragar, siendo “es una responsabilidad” la mayor con un 42%.

En segundo lugar (24%) quedó “es una elección importante”, tercera (13%) “tenía temor a una multa”, cuarta (10%) “para manifestar un rechazo a la situación política, económica y social del país” y quinta (7%) “para manifestar mi aprobación o desaprobación al gobierno del Presidente Boric”.

Por otro lado, se preguntó también por la principal razón para no acudir a votar. Ahí ganó “por razones personales o familiares, estaba enfermo, no alcancé u otros”, y en segundo término “porque no vivo en la comuna donde estoy inscrito para votar”. Con apenas 3% de las preferencias quedó “porque ningún candidato me representaba o convencía”.

Hubo una pregunta también que buscaba encontrar las razones de las personas para votar nulo o blanco. Y ahí 51% dijo “ninguno me representaba, rechazo a la política, son todos iguales”. Más atrás un 29% señaló “no me informé, no sabía por quién votar”, y 20% que “eran muchos candidatos, no sabía por quién votar”.

En esa línea, se consultó por el momento en que el elector tomó la decisión de a quién darle su voto, donde 68% dijo “siempre lo tuve claro”. Por otro lado, 20% señaló que fue “durante la última semana” y otro 10% que lo hizo “el mismo día que fue a votar”.

Asimismo, Cadem preguntó a las personas cuál fue la principal noticia de los últimos comicios, con dos opciones como primera mención: la victoria de Mario Desbordes en Santiago y la alta participación electoral.

En tercer puesto asoma el triunfo de Matías Toledo en Puente Alto, luego la cantidad de independientes electos, que Marcela Cubillos no ganara en Las Condes y que Tomás Vodanovic venciera en Maipú.

A la hora de que los encuestados se definieran por un ganador de las elecciones, 39% señaló que era la oposición, 28% que ambos sectores, 10% el oficialismo y 23% no supo o no respondió.

En cuanto a coaliciones, 32% dice que el vencedor es Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), 22% los independientes, 10% el Partido Republicano, 7% el Frente Amplio y el Partido Comunista, apareciendo más atrás con 1% cada uno de los otros partidos como el PS, PPD, DC, Demócratas, Amarillos o Partido de la Gente.

Por el contrario, en cuanto a coalición política perdedora, 33% se inclinó por el Frente Amplio y el PC, 12% por el Partido Republicano, 9% por Demócratas y Amarillos, 7% por PS, PPD y DC, 6% por Chile Vamos y 5% por el Partido de la Gente.

Hay también una pregunta tendiente a consultar por el alcalde o alcaldesa electa que generó la gran sorpresa positiva. Matías Toledo en Puente Alto fue el más mencionado con 36%, considerando que cada encuestado podía mencionar a más de uno.

Detrás de él aparecieron Catalina San Martín en Las Condes y Mario Desbordes en Santiago (ambos con 28% de menciones), Sebastián Sichel en Ñuñoa (24%), Tomás Vodanovic en Maipú (17%), Macarena Ripamonti en Viña del Mar (13%), Camila Nieto en Valparaíso (12%), Max Luksic en Huechuraba (10%), Héctor Muñoz en Concepción (5%) y Daniel Reyes en La Florida (3%).

La otra cara de la moneda es el mayor perdedor a ojos de los encuestados. Y las respuestas se reflejan casi con exactitud con quienes fueron los mayores ganadores.

En ese sentido, Karla Rubilar en Puente Alto lideró las respuestas y 57% la mencionó, luego Irací Hassler en Santiago (53%), Marcela Cubillos en Las Condes (50%), Iván Poduje en Viña del Mar (14%) y Emilia Ríos en Ñuñoa (9%).

A la luz de los resultados de la municipal, además, Cadem quiso saber qué candidato presidencial fue el más beneficiado con este nuevo panorama. Evelyn Matthei, por lejos, fue la gran ganadora a ojos de los encuestados, con 39%. Segundo quedó Tomás Vodanovic (23%) y más atrás José Antonio Kast (6%), Michelle Bachelet, Johannes Kaiser y Claudio Orrego, todos con 3%.

Por el contrario, los más perjudicados serían Carolina Tohá (20%), José Antonio Kast (18%), Michelle Bachelet (9%), Daniel Jadue y Evelyn Matthei (ambos con 7%), y Ximena Rincón y Claudio Orrego, los dos con 5%.

Por último, se preguntó por la intención de voto si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, marcando la primera encuesta de este tipo después de las elecciones municipales y el nuevo mapa en Chile.

Lidera Evelyn Matthei con 31%, seguida de Tomás Vodanovic (19%), José Antonio Kast (13%), Michelle Bachelet (10%), Johannes Kaiser (8%), Carolina Tohá (4%), Franco Parisi (3%), Daniel Jadue y Claudio Orrego (ambos con 2%), Vlado Mirosevic, Rodolfo Carter y Ximena Rincón, todos con 1%.

PURANOTICIA