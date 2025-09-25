Tras dos interrupciones en el día, Línea 1 del Metro de Santiago restablece su servicio

Este jueves, la Línea 1 del Metro de Santiago enfrentó dos interrupciones en su funcionamiento debido a la presencia de personas en las vías, situación que obligó al cierre temporal de varias estaciones en distintos momentos de la jornada.

Junto a estos dos episodios, el servicio también se interrumpió la mañana de este jueves en la estación Franklin, luego que se reportara una riña con resultado de apuñalamiento de una persona.

SEGUNDO INCIDENTE Y NORMALIZACIÓN VESPERTINA

Pasadas las 14:29 horas, Metro informó a través de su cuenta en X que el servicio de la Línea 1 quedaba restringido entre San Pablo y Tobalaba, y entre Escuela Militar y Los Domínicos, debido a una persona en la vía. Las estaciones Alcántara y El Golf permanecieron cerradas durante casi dos horas.

A las 16:00 horas, cerca del inicio de la hora punta, se comunicó que toda la red estaba nuevamente operativa.

Ante esta contingencia, Red Movilidad activó buses de apoyo en la ruta paralela a la Línea 1, entre Tobalaba y Escuela Militar, y reforzó los recorridos 401, 406, 407, 421, 426 y 430.

PRIMER CIERRE MATINAL

Más temprano, a las 8:36 horas, se había reportado una situación similar que obligó al cierre de siete estaciones: Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo.

El servicio fue restablecido poco después de las 9:50 horas.

Durante este primer incidente, Bomberos acudió a la estación San Alberto Hurtado para asistir a una mujer que se encontraba en las vías. Fue auxiliada por personal del SAMU Metropolitano y trasladada con lesiones.

“Esta persona se encuentra bien, estable, con signos vitales, y va a ser trasladada a la Posta Central”, informaron desde Carabineros.

Los incidentes ocurridos en la jornada de este jueves se suman a los eventos reportados durante la jornada del lunes en las líneas 1 y 2, que significaron retrasos en las frecuencias y múltiples problemas para los usuarios, y en el día de ayer, cuando siete estaciones de la Línea 1 estuvieron cerradas entre Santa Lucía y Los Leones.

