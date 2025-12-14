Lipigas denuncia ante Fiscalía difusión de mensajes a favor de Kast y anuncia querella

Un presunto ataque informático en plena veda electoral llevó a la empresa Lipigas a presentar una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego de que usuarios de su aplicación recibieran mensajes con contenido político vinculados a la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

La compañía explicó ante el Ministerio Público el funcionamiento de su plataforma digital y descartó cualquier participación en la difusión de mensajes electorales.

En el escrito, Lipigas sostiene que “la compañía no interviene ni se pronuncia sobre asuntos político-electorales”.

El incidente se registró en el sistema de mensajería de LippAPP, el cual opera a través de la plataforma digital OneSignal, perteneciente a una empresa externa y administrada por el equipo de marketing digital de Lipigas. Es en este entorno donde, según la empresa, se habría producido el acceso no autorizado.

En la denuncia se detalla que "a las 4:48 horas, desconocidos intervinieron la plataforma OneSignal, enviando a nuestros clientes que tienen la aplicación instalada en sus teléfonos celulares tres mensajes relativos a las elecciones presidenciales del día de hoy, 14 de diciembre de 2025, llamando a votar por una de las candidatura".

Junto con la denuncia ya ingresada, la empresa anunció que presentará una querella criminal, con el objetivo de perseguir responsabilidades penales contra quienes resulten responsables del hecho.

Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmaron que, al tratarse de un eventual delito de sabotaje informático, la investigación será liderada por la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).

PURANOTICIA