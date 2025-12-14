Balacera en denominado "edificio sin ley" de Independencia deja un adolescente lesionado: amplio despliegue policial en la zona

Una balacera registrada en la comuna de Independencia, región Metropolitana, dejó al menos una persona lesionada y generó un amplio despliegue policial en la zona.

El hecho ocurrió en el denominado “edificio sin ley”, ubicado en calle Inglaterra 1144.

Según el testimonio de un auditor de Radio Biobío, en el lugar se escucharon varios disparos. “Se agarraron recién a balazos, se sintieron tres, cuatro disparos y hay una persona lesionada“, relató.

El mismo testigo indicó que, tras el intercambio de disparos, algunos de los involucrados escaparon del sector, mientras que otros permanecen al interior de los edificios, presuntamente parapetados. “Hay personas heridas (…) no sabemos si está herido o muerto”, agregó.

De acuerdo con información preliminar, uno de los lesionados corresponde a un adolescente de 17 años, de nacionalidad ecuatoriana, quien recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en la escápula derecha.

Hasta el momento, se mantienen las diligencias policiales para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y establecer si hay más personas afectadas.

