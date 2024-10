Tras dichos de rectora: Ministro de Educación dice explosión en INBA "evidentemente no" es un hecho aislado

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, volvió a referirse a la explosión ocurrida el miércoles en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), en el que una bomba molotov que era manipulada por estudiantes explotó accidentalmente dentro de un baño, con un saldo de más de 30 alumnos heridos, de los cuales 2 se encuentran en situación crítica.

El secretario de Estado indicó, respecto a las palabras de la rectora, María Alejandra Benavides, quien aseguró que lo ocurrido es un hecho aislado, que “efectivamente, hay una disminución sustantiva de los hechos de mayor connotación. Ahora, esto podríamos decir que es un episodio aislado en un contexto de larga data, de mirada de conjunto, que es lo que a mí me interesa, evidentemente no, y efectivamente lo que uno puede decir es que había un trabajo, un camino, que se venía desarrollando al interior de esa comunidad educativa, en la que había sustantivos avances y que este episodio rompe”.

“Esa tendencia esperamos retomarla lo antes posible y para eso estamos trabajando con el municipio, con el establecimiento educacional y esperamos que toda la comunidad educativa, y particularmente los adultos, asuman con mucha responsabilidad lo que le corresponde desarrollar de aquí en adelante para que eso, efectivamente, pueda señalarse con mucha propiedad, que esto no sea más que un hecho aislado”, agregó el ministro.

Por su parte, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, también abordó el grave incidente ocurrido este miércoles. “Hay un fiscal especial para esto. Y eso es muy importante, porque hay un esfuerzo adicional para llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación. Que no sólo implica el delito de porte o manipulación de artefactos con las consecuencias por todos conocidas, sino que también conocer hasta las últimas consecuencias quiénes han estado implicados en estos hechos. Y si hay personas incluso mayores de edad implicadas en estos hechos”.

“Esto no es una situación particular de un establecimiento educacional. Y por eso es tan clave no solo la labor que puede hacer el Ministerio de Educación, sino que la labor investigativa del Ministerio Público respecto a delitos que son de máxima, de máxima gravedad. Y sobre los cuales el foco no puede estar sólo en los menores de edad, sino que quieren y podrían eventualmente estar implicados siendo mayores de edad”, cerró la ministra.

De acuerdo con el último reporte sobre el estado de salud de los estudiantes lesionados, el Minsal comunicó que, de los 35 afectados, no hay fallecidos; 23 están hospitalizadas, 2 en estado de extrema gravedad y 9 en estado crítico.

