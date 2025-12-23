Tras destitución de Simpertigue: Corte Suprema pide seguir "confiando en los tribunales y en su capacidad de administrar justicia"

Tras la aprobación de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, el máximo tribunal se refirió en una breve declaración al fallo del Senado.

“La Corte Suprema tomó conocimiento de la decisión adoptada por el Senado de la República -el día de ayer 22 de diciembre- en orden a aprobar la acusación constitucional contra el ministro de este tribunal, don Diego Simpértigue, por notable abandono de deberes, lo que significa la destitución de su cargo”, inicia el texto.

“Celosos de lo que establece la Constitución Política de la República, reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión tomada por el Senado en el marco de sus atribuciones, por lo cual no nos corresponde calificarla ni realizar cuestionamientos a su respecto”, añade.

“Como se sabe, la Corte Suprema dispuso el 14 de noviembre la apertura de una investigación administrativa en contra del citado ministro, la que se sigue instruyendo por parte del Fiscal Judicial de esta Corte”, complementa la declaración.

Y finaliza: “Esperamos que todas las personas comprendan la dimensión particular de los casos que se han presentado y siga confiando en los tribunales y en su capacidad de administrar justicia con independencia, autonomía, profesionalismo y oportunidad, que es a lo que está abocada la inmensa mayoría de los jueces y funcionarios de esta institución”.

Cabe recordar que la sanción dispuesta por el Senado se concretó con la aprobación de uno de los tres capítulos del libelo, requisito suficiente para que la medida quedara firme. Finalmente, este fue respaldado con 43 votos a favor y sin rechazos ni abstenciones, lo que selló la destitución del magistrado.

PURANOTICIA