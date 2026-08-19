Tras cuatro meses: Se constituye la comisión mixta para destrabar la Ley de Incendios

Tras cuatro meses, se constituyó la comisión mixta que busca destrabar las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado sobre el proyecto de Ley de Incendios.

A la instancia asistieron las senadoras Alejandra Sepúlveda (IND), Loreto Carvajal (PPD), Andrea Balladares (RN) y los senadores Ignacio Urrutia (PR) y Gastón Saavedra (PS) en reemplazo del titular Alfonso de Urresti (PS). Además, de las diputadas Sofía González (PC), Paz Charpentier (PR), y los diputados Jaime Bassa y Juan Carlos Beltrán (RN).

Las parlamentarias y parlamentarios votaron, eligiendo a la senadora Alejandra Sepúlveda como su presidenta, y acordaron comenzar a sesionar cada miércoles de 14:30 a 15:30 horas.

Tras la sesión, Sepúlveda valoró que “después de cuatro meses, por fin se constituyó la mixta de incendios, esto es vital, porque ya se acerca, en unos meses más las épocas de incendio, y dadas las complicaciones climáticas que hemos tenido, entendemos que vamos a tener un riesgo mayor de incendios en nuestro país”.

La parlamentaria recalcó que por ello "es fundamental poder aprobar estas diferencias entre la Cámara y el Senado lo antes posible, para que esta ley de prevención, pueda en definitiva implementarse cuanto antes. Agradecer a los colegas que me han elegido como presidenta de esta comisión mixta".

"Para nosotros lo más importante es entregar todas las herramientas al gobierno para que la prevención se realice sin contratiempos y de esa manera tratar de mitigar, de disminuir los riesgos de incendio en nuestro país", concluyó.

PURANOTICIA