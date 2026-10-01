Presidente del Colegio de Profesores acusó "represión muy brutal e injustificada" de Cabineros durante manifestación en Santiago

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, calificó de "durísima" la jornada de movilización en la que, junto a miles de estudiantes y trabajadores de la educación, marcharon por la Alameda, en Santiago.

Según el líder docente, la marcha transcurría con total normalidad y orden hasta llegar a la altura del cerro Santa Lucía, punto donde comenzó la "salvaje" acción por parte de Carabineros.

Para el presidente nacional del gremio docente, “la represión fue muy brutal e injustificada. Después van a mostrar incidentes y situaciones de ese tipo, pero la provocaron ellos. Nosotros veníamos marchando pacíficamente y de manera inusitada nos reprimieron”.

Mario Aguilar se refirió a las políticas gubernamentales “aquí estamos defendiendo el derecho a la Educación que se está amenazado. Anoche el Presidente Kast dijo que el presupuesto en Educación iba a subir; pero eso es engañoso, bajó. Por lo tanto, ni siquiera están llegando al presupuesto que había el año 2026”.

Asimismo, criticó las recientes medidas anunciadas por la Dirección de Educación Pública (DEP), “están dando orientaciones para que despidan profesores, para que no se contraten programas PIE, para que la infraestructura no tenga los recursos suficientes. En eso están dando orientaciones muy precisas, muy brutales y dañinas para la educación”.

Finalmente, aseguró que las movilizaciones no se detendrán “vamos a seguir defendiendo la educación. Se necesitan más recursos, no menos, y si debemos volver a salir a la calle, por supuesto que lo vamos a hacer”.

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