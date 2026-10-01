Ministro Quiroz asegura que el gasto fiscal crecería 2,7% si se compara con el presupuesto aprobado en 2025

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el Presupuesto 2027 y aclaró que su crecimiento será de 1,5% respecto del gasto que efectivamente se ejecutará este año, aunque alcanzaría 2,7% si se compara con el presupuesto aprobado para 2026.

"Si yo usara el Presupuesto aprobado por el Parlamento el año pasado, tendría que estar hablando de una expansión del 2,7%. 2,7% respecto al Presupuesto aprobado. Respecto de lo ejecutado este año, es de 1,5%", señaló.

Y aseguró que “hemos preferido hablar sobre la base de ejecutado porque nos gusta hablar con la máxima transparencia y la máxima verdad respecto a lo que se ha gastado este año, va a ser 1,5% superior. Pero respecto a lo presupuestado del año pasado, va a ser 2,7%".

Quiroz explicó que ambas cifras corresponden a la misma propuesta de Presupuesto 2027, pero se obtienen al utilizar distintos puntos de referencia. Así, al contrastarla con la ejecución estimada para 2026, el incremento llega a 1,5%, mientras que, frente al presupuesto inicialmente aprobado para este año, el alza se eleva a 2,7%.

"Partimos el año y advertimos que el Presupuesto estaba mal hecho, porque no había considerado el reajuste ni el cumplimiento de leyes, como la ley previsional y el impacto en el gasto de las cotizaciones, cuando incorporamos todo eso, el gasto público de este año subió respecto de lo presupuestado", explicó.

Y agregó que a partir de ese nivel de gasto más elevado Hacienda realizó posteriormente un ajuste. Sin embargo, afirmó que ello no habría afectado prestaciones consideradas esenciales.

"Y sobre esa base más alta, hicimos un ajuste a la baja, pero ese ajuste no ha impedido en absoluto pagar la PGU a tiempo, atender los centros médicos, ir reduciendo las listas de espera, por lo tanto, estamos con la absoluta convicción de que este presupuesto es más que suficiente", agregó.

Añadió que los ajustes se han realizado "reduciendo las ineficiencias, terminando con los abusos, el fraude social. Todo lo que es esencial en la publicación y lo que está por ley está absolutamente garantizado".

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