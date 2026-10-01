Un fallecido y varios lesionados deja grave accidente de tránsito en La Pirámide en Huechuraba

Un grave accidente de tránsito se produjo la tarde de este jueves en la en la bajada La Pirámide, en la comuna de Huechuraba, en la región Metropolitana.

En el empalme con Américo Vespucio se produjo una colisión entre un camión y nueve vehículos particulares.

De momento, se reporta una persona fallecida en el lugar y cerca de 10 lesionados de diversa consideración.

En el lugar también se registran tres automóviles volcados y otro con grandes daños.

TransporteInforma región Metropolitana dio a conocer que "el tránsito se encuentra suspendido en bajada La Pirámide al poniente, empalme con Américo Vespucio, debido a colisión de alta energía y posterior volcamiento de vehículo".

"Equipos de emergencia en el lugar. Flujo es desviado hacia salida de la Costanera Norte. Alta congestión hacia este punto en Huechuraba", añadieron.

PURANOTICIA