Tras cita con Michelle Bachelet: Jeannette Jara se reunió con la exprimera dama Luisa Durán

La candidata Jeannette Jara, sostuvo una reunión con Luisa Durán, exprimera dama durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos Escobar, con el propósito de revisar y proyectar iniciativas sociales y culturales de alto impacto desarrolladas durante ese período.

El encuentro, en que ambas compartieron un desayuno en la residencia de la exministra, buscó relevar el valor de programas que fortalecieron la inclusión y el acceso a oportunidades, tales como Sonrisa de Mujer y las Orquestas Juveniles, además de analizar cómo su continuidad y fortalecimiento formarían parte de una agenda que recupere políticas exitosas y responda a las necesidades actuales del país.

Durante la conversación, ambas intercambiaron visiones sobre la importancia de mantener y profundizar iniciativas que demostraron su efectividad en mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, especialmente en áreas como salud, cultura y desarrollo social.

La esposa del expresidente comentó que “vine acá por invitación de Jannette, para conversar sobre las cosas que yo hice durante la época que Ricardo fue presidente y sobre todo de la Sonrisa de la Mujer y de la Orquesta Juvenil, porque yo realmente tengo preocupaciones, igual que ella, de que estas cosas no puedan seguir desarrollándose”.

En tanto, Jara sostuvo que “le agradezco a la señora Luisa Durán su visita hoy día (...) nos contó muchos elementos de cómo se construyeron políticas públicas importantes, como Sonrisa de Mujer, que muchas mujeres de Chile recuerdan. Nosotros le contamos sobre nuestras propuestas de Sonrisas que Sanan, que buscan de alguna manera también apoyar a las personas para que puedan volver a sonreír en nuestro país y tener claro que el desarrollo cultural y el proyecto de la Orquesta Filarmónica que ustedes iniciaron es algo que cualquier país quisiera ya tener”.

Frente a esto último, la candidata señaló que “como futura presidenta de Chile quiero impulsar y seguir reforzando, porque ha dado oportunidad a muchos niños y jóvenes de nuestro país, de construir unas carreras en torno al tema de la música que ni siquiera se habrían imaginado”.

Cabe señalar que el encuentro con Durán se produce un día después que la abanderada oficialista se reuniera con la expresidenta Michelle Bachelet.

