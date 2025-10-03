Tras cinco años de investigación: Tribunal cierra la causa contra Katherine Martorell por el caso Motorola

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ratificó la decisión del Ministerio Público de no perseverar la investigación en contra de Katherine Martorell (RN), por el caso Motorola, tras cinco años de indagatorias.

La determinación se da luego de que la empresa querellante, Pegasus, solicitara reabrir la causa para solicitar nuevas diligencias en contra de la exsubsecretaria de Prevención del Delito durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

A la exautoridad se le acusaba de haber favorecido a la gigante transnacional en medio de una licitación por 300 cámaras corporales para Carabineros.

Sin embargo, tras cinco años de pesquisas, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que no existían los antecedentes suficientes como para formalizar y menos para sostener la acción penal en una acusación y posterior juicio oral en contra de la abogada y política.

"Estoy muy tranquila con la decisión del tribunal. Esto sólo viene a ratificar lo que he dicho desde el primer momento en esta investigación y en la que he colaborado desde el día uno: que aquí no hay absolutamente nada", declaró Martorell tras conocerse su sobreseimiento.

PURANOTICIA