Tras caso Hermosilla: Corte Suprema presenta primer código de ética del Poder Judicial

La Corte Suprema tiene listo el primer código de ética del Poder Judicial el que será revisado y votado este viernes en el marco de las Jornadas de Reflexión 2025 que se desarrollan en el Hotel Marriot de Santiago. La iniciativa surgió tras las revelaciones del abogado Luis Hermosilla sobre tráfico de influencias entre los jueces.

Al respecto, la ministra vocera María Soledad Melo señaló que “el Código de Ética es un hito trascendental para el Poder Judicial, ya que se trata de un instrumento con el que no contábamos hasta ahora y que ha sido fruto de un trabajo de casi dos años, participativo, colaborativo y de escucha de los principales expertos mundiales en el tema de ética y de filosofía aplicada al ámbito judicial”.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, expresó que "el Poder Judicial es una institución vital para el Estado de derecho y la democracia, y bajo esa consideración, resulta indispensable que cada cierto tiempo el órgano que dirige sus destinos se dé un espacio para proponer, discutir y adoptar acuerdos sobre el futuro de esta fundamental organización de la República".

“Actualmente en momentos de particular complejidad, marcados por cambios vertiginosos a nivel legislativo, por el notable desarrollo en el intercambio de información y uso de herramientas tecnológicas, es importante detenernos a pensar respecto de las decisiones que este cuerpo colectivo puede adoptar para el mejor devenir de nuestra institución, y con ello, del buen funcionamiento de la administración de justicia, en su más amplio sentido”, añadió Blanco.

Este viernes también se analizará la actualización de diferentes aspectos normativos de la Ley Karin y su implementación dentro del Poder Judicial. Luego se debatirá sobre las bases del Plan Estratégico de la institución para el período 2026-2030.

PURANOTICIA