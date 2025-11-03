Tras casi dos años con arresto domiciliario total: Tribunal establece arresto nocturno para Camila Polizzi

El abogado de la excandidata a alcaldesa de Concepción, Francisco García, señaló que su representada cuenta con una oferta de trabajo, y la propia imputada confirmó que se trata de un contrato por seis meses con la plataforma para adultos Arsmate.
El Juzgado de Garantía de Concepción rebajó este lunes la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre Camila Polizzi desde noviembre de 2023.
La principal imputada en la arista Lencería del caso Convenios en la región del Biobío quedó ahora con arresto domiciliario nocturno.
A la excandidata a alcaldesa de Concepción se le mantuvo el arraigo nacional y firma quincenal.
La defensa de Polizzi, encabezada por el abogado Francisco García, solicitó la revisión argumentando el cumplimiento íntegro de las medidas previas durante casi dos años y las dificultades económicas que enfrenta su representada.
“Ha respetado cada una de las condiciones impuestas y necesita generar ingresos. Existe una oferta laboral concreta que justificaba esta solicitud”, explicó el profesional.
La propuesta laboral corresponde a un contrato por seis meses con la plataforma para adultos Arsmate, con la cual Polizzi ya ha colaborado anteriormente.
Tras la audiencia, la excandidata a alcaldesa de Concepción se mostró más aliviada por la decisión y respecto a la oferta laboral, aseguró que: “No puedo dar muchos detalles, pero seguiré trabajando con Arsmate. Ahora podré movilizarme durante el día, lo que me permitirá realizar actividades tanto en Santiago como en Concepción”.
