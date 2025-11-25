Tras calor intenso, este martes en la tarde podrían volver las lluvias a la región Metropolitana

Podrían volver las precipitaciones, este martes 25 de noviembre, a la Región Metropolitana, según anunció en su informe la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La tarde de esta jornada podrían registrarse chubascos aislados en algunos sectores de la capital, tras varios días de calor intenso.

Según el informe la DMC, el día comenzará con el cielo despejado y en algunos sectores de la Región Metropolitana, comenzarán a nublarse lentamente.

Durante la tarde, podrían presentarse chubascos aislados en el sector de la cordillera, un evento que se repetirá también al día siguiente, el miércoles 26.

Solo que el miércoles, la lluvia llegará con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. No está pronosticada la caída de lluvia en sectores interiores de la RM.

La nubosidad y probabilidad de lluvia no solo afectará a la cordillera de la Región Metropolitana, sino también a otras que están comprendidas en la zona central.

De acuerdo con la DMC, los chubascos aislados podrían aparecer en los sectores cordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

Al igual que en Santiago, este evento de precipitaciones y viento se repetiría el miércoles 26.

PURANOTICIA