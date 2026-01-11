Tras calor extremo, pronostican descenso de temperaturas en la zona centro-sur

Luego de varios días marcados por un calor extremo en la zona centro-sur del país, el escenario meteorológico comenzará a cambiar a partir de este lunes 12 de enero, con un descenso en las temperaturas máximas, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Durante el fin de semana, las temperaturas alcanzaron hasta los 38 grados en sectores de valle, afectando principalmente a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, siendo esta última una de las zonas más impactadas por la ola de calor.

Desde la DMC advirtieron que estas condiciones extremas representaron riesgos relevantes para la salud de la población, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de impactos en la actividad agrícola y en labores al aire libre.

Para este lunes, el pronóstico indica un alivio parcial del calor. En la Región Metropolitana, las máximas llegarán a 32 grados, una baja significativa respecto de los 35 a 37 grados registrados durante el fin de semana.

En O’Higgins, Maule y Ñuble, las temperaturas también descenderán y bordearán los 30 grados, alejándose de los valores extremos observados en días previos y dando paso a jornadas más moderadas, aunque igualmente propias de la temporada estival.

