Tras apuntar a inexperiencia del FA en el Gobierno: Tohá pide primarias "fraternas" en el oficialismo

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, respondió a las declaraciones del Frente Amplio luego que deslizara que los militantes de esa tienda que han integrado el actual Gobierno han pecado de inexperiencia.

Consultada sobre una supuesta inexpertise del partido del Presidente Boric en entrevista con Súbela Radio, la exministra del Interior aseveró que "no es una acusación, es un hecho", e incluso sostuvo que "el Gobierno no habría podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el Socialismo Democrático entregó".

La exautoridad planteó que se debe “encontrar una manera en una primaria que las personas vean nuestras distintas propuestas, nuestras trayectorias, lo que proponemos y eso se de en un marco de fraternidad, de debate respetuoso, especialmente porque al frente, en la derecha, no tenemos esto”.

La candidata del PPD afirmó que en la oposición “hubo una improvisación que fue realmente bastante lamentable de ver respecto a hacer una primaria de Chile Vamos y una incapacidad de llegar a acuerdo con los partidos que están fuera de ese cuadro, con republicanos y con libertarios”.

En ese sentido, planteó que en el oficialismo deben “mostrar la diferencia, que debatimos de otra forma, que podemos tener diferencias, pero lo que prima al final es el espíritu de construir unidad, en ese espíritu tiene que darse la primaria”.

