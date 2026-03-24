Tras anuncio de la histórica alza en los combustibles: Cacerolazos se registraron en algunas comunas del país

A un día del anuncio de la histórica alza en los combustibles, en distintas ciudades del país se registraron cacerolazos desde los hogares y también en calles.

La Coordinadora Nacional 8M hizo un llamado a una manifestación en todo Chile a partir de las 20:00 horas, en respuesta al incremento en el precio que se registrará a partir de este jueves.

Según registros en redes sociales, personas protestaron en algunas comunas de la región de Valparaíso y Metropolitana.

Cabe señalar que las protestas no solo se limitaron a cacerolazos, ya que durante la tarde de este martes, estudiantes secundarios en la estación de Metro Los Leones, interrumpieron el funcionamiento de la Línea 1 en plena hora punta.

Jóvenes ingresaron al andén y se sentaron en el borde de la vía, mientras gritaban diversas consignas en contra de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Desde Metro de Santiago informaron que la situación derivó en un procedimiento de seguridad que incluyó la suspensión de la energía en las vías.

“Por personas sentadas en el andén, tuvimos un corte de corriente en estación Los Leones. Ya restablecimos y trabajamos para mejorar la frecuencia”, señalaron desde la empresa a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, no se ha informado de detenidos ni de incidentes mayores asociados a la manifestación, mientras autoridades monitorean la situación para evitar nuevas interrupciones en la red de transporte.

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(Video: @ilyminso / Imagen referencial)

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