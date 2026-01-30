Tras acusaciones de "apitutamiento": Ministra Lobos reitera que funcionarios de confianza dejarán el gobierno "a partir del 11 de marzo"

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, respondió las acusaciones que hizo el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, en relación con que la administración saliente está "apitutando" gente en ministerios y puestos de alto nivel.

Al respecto y en entrevista con La Tercera, la autoridad reiteró que "todos los que son funcionarios de confianza van a dejar el gobierno a partir del 11 de marzo”.

“Cosa distinta son cargos de concursos abiertos respecto a sistema de Alta Dirección Pública para efectos de que sobre la base del mérito de concurso puedan seleccionar altos directivos que tienen reglas propias. Hay concursos que están en curso, valga la redundancia, y que obviamente uno no puede generar una parálisis del Estado”, agregó.

Consultada por el trabajo legislativo -el de mayor producción en 20 años, según difundió el Ejecutivo- la ministra acotó: “Somos un Gobierno que ha trabajado en un Parlamento que tiene minoría en ambas cámaras, con alta fragmentación, por eso es tan importante que podamos avanzar en las reformas políticas, y que extraordinariamente ha tenido elecciones los cuatro años de Gobierno”.

“Nos quedan algunos días legislativos donde tenemos amplios desafíos aún que concretar, así que estamos muy contentos de que, a pesar de las condiciones adversas, hayamos podido tener una agenda robusta, que no se queda solo en números, sino que se cambia la vida de las personas", celebró.

La secretaria de Estado también tuvo palabras para el estancamiento del proyecto de ley de sala cuna universal, señalando que "a mí me parece un poco injusto que se responsabilice al Gobierno porque esto es un debate que lleva como mucho tiempo, llevamos meses de conversaciones tratando de acercar posiciones”.

“Más allá del cambio de Gobierno, esa necesidad va a seguir existiendo y, por tanto, yo llamaría a todos los sectores a que efectivamente nunca habíamos estado tan cerca. Este es un debate de veintisiete años y es una oportunidad real de mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres", argumentó.

Finalmente, la titular de la Segpres manifestó su intención de que “más allá de este impasse, nos pongamos por delante en el objetivo común que tenemos, que sacar este proyecto adelante y espero que en los pocos días que quedan de marzo, podamos concretar”.

