Tras acuerdo entre Bianchi y Arrau: Comisión de Seguridad del Senado priorizará 10 proyectos clave

Tras sostener una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, senador Karim Bianchi, anunció la priorización y tramitación urgente de una serie de iniciativas para responder a las exigencias de seguridad de los ciudadanos el país.

El parlamentario abordó la discusión en torno a eventuales modificaciones constitucionales planteadas en la agenda de seguridad, señalando que el foco debe estar en la gestión de calle y en las herramientas operativas.

"Debemos concentrar toda la energía legislativa en proyectos que tengan un impacto real e inmediato en las calles y no en debates abstractos. Acordamos con el Ejecutivo priorizar este catálogo de iniciativas porque nuestras policías y la ciudadanía necesitan herramientas concretas, mejor financiamiento y respaldo operativo hoy”, señaló el parlamentario.

Añadió que “la Comisión de Seguridad va a poner todo su esfuerzo y sesionará con la frecuencia que sea necesaria para despachar estas leyes con la urgencia que el país demanda".

En ese contexto, Bianchi entregó detalles de las iniciativas que serán prioridad en el trabajo legislativo de la comisión que lidera, considerando proyectos con foco en el fortalecimiento institucional, la fiscalización y el cumplimiento de sanciones:

1 - Modernización de la carrera de Carabineros de Chile

2 - Modernización de la Policía de Investigaciones (PDI)

Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile (Incluye normas específicas sobre 3 - Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para el personal penitenciario)

4 - Ley Naín-Retamal 2.0

5 - Ley Anti Encapuchados

6 - Ley corta de Seguridad Municipal

7 - Ley Antibarricadas

8 - Ampliación e integración del Registro de ADN

Asimismo, el senador destacó la prioridad de resolver las iniciativas que se encuentran actualmente en Comisión Mixta:

9 - Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)

10 - Ley de Inteligencia Económica que definirá el destino del levantamiento del secreto bancario

Junto con el compromiso de sesionar con la frecuencia que sea requerida para agilizar la tramitación de estas leyes, el legislador hizo un llamado a consolidar un gran acuerdo en la Ley de Presupuesto que asegure los recursos necesarios para el despliegue operativo.

PURANOTICIA