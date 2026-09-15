Detienen a tres colombianos por asaltar y golpear a una mujer en el barrio Franklin de Santiago

Carabineros que se encontraban realizando servicios preventivos en el barrio Franklin, comuna de Santiago, detuvieron a tres colombianos por el asalto a una mujer, a quien le robaron 350 mil pesos.

Los detenidos son J.A.C.R., de 23 años, con antecedentes; J.AG.T., de 20 años, también con antecedentes; y A.F.R.C., quien mantiene situación migratoria irregular.

La víctima es una mujer de 50 años que se acercó a los funcionarios y manifestó que los delincuentes le habían sustraído un bolso con dinero en efectivo.

También fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente y, al momento de huir, uno de los sujetos efectuó un disparo.

Los efectivos incautaron una pistola que mantenía un encargo vigente por robo desde el 12 de febrero de 2026 y un revólver a fogueo, además de un bolso que contenía los $350.000 robados a la víctima.

(Imagen: Carabineros)

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