Ferias Libres presentarán su tradicional «Canasta Dieciochera» para orientar compras de cara a Fiestas Patrias

Con las Fiestas Patrias cada vez más cerca y el presupuesto familiar como una de las principales preocupaciones de los hogares, las Ferias Libres del país (ASOF) presentarán este miércoles 16 una nueva edición de su tradicional “Canasta Dieciochera”, una iniciativa que busca orientar a los consumidores para organizar mejor sus compras y demostrar que es posible preparar una mesa rica, saludable y conveniente.

Este 2026, la actividad se realizará en la Feria Los Molineros de Peñalolén, ubicada en el sector de avenida Grecia con calle Diputada Laura Rodríguez, donde se presentará una selección de productos frescos y de temporada especialmente pensados para las preparaciones del 18 de septiembre.

La iniciativa, desarrollada por el Departamento de Alimentación Saludable de ASOF, a cargo de Fanny Gajardo, pone especial énfasis en alimentos como tomates, cebollas, papas, choclos, zapallos, pimentones y lechugas, además de frutas de temporada, considerando su aporte nutricional, versatilidad y conveniencia.

La "Canasta Dieciochera" busca ser una referencia práctica para las familias al momento de planificar sus compras, comparar alternativas y aprovechar aquellos productos que se encuentran en temporada y que pueden incorporarse fácilmente a las celebraciones.

El objetivo es también demostrar que la tradicional mesa dieciochera no tiene por qué estar asociada exclusivamente al consumo de carnes, embutidos y alimentos altos en grasas. Ensaladas, pebre, anticuchos de verduras, acompañamientos y frutas permiten complementar las preparaciones típicas y conseguir un menú más equilibrado.

La "Canasta Dieciochera" es una iniciativa que ASOF desarrolla desde hace más de una década. Ya en 2013 la organización realizaba sondeos de precios y elaboraba propuestas para orientar las compras de una familia durante las celebraciones, experiencia que se ha mantenido como parte del trabajo de las ferias libres para promover el consumo de frutas, verduras y alimentos frescos.

El llamado de la presidenta de ASOF, Paola Morales, es a “cotizar, preferir productos de temporada y comprar en las ferias libres, aprovechando su variedad y frescura. Los feriantes, aun habiendo sido muy afectados por los temporales, sumando a la agricultura familiar -nuestro principal abastecedor- ha hecho un esfuerzo para contener los precios porque sabemos la compleja situación que vive muchas familias”.

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