Servel oficializa nueva directiva del PDG con Denisse Catalán en la presidencia y Franco Parisi como secretario general

El Servicio Electoral (Servel) ordenó inscribir la nueva composición de la directiva nacional del Partido de la Gente (PDG), encabezada por Denisse Catalán como presidenta y Franco Parisi como secretario general.

La resolución emitida este 15 de septiembre, acogió la presentación realizada por el partido el pasado día 3 del mismo mes, mediante la cual informó modificaciones en la integración de su órgano ejecutivo. El documento establece que Catalán pasa a ejercer la presidencia de la colectividad, mientras Parisi asume la Secretaría General.

Tras conocer lo resuelto por el organismo electoral, Catalán declaró que “estamos muy contentos. Esto ya es ponerle fin a un tema administrativo que había tardado bastante, pero que también nos ayudó para poder hacer la reestructuración interna y avanzar”.

Según detalla la resolución, la nueva mesa queda integrada además por Fabián Jara Pafián como tesorero; Esteban Quiroga Leiva como primer vicepresidente; Vanessa Sánchez Jara como segunda directora; Claudia Arias Ochoa como protesorera; y Silvia Garcés Tapia como subsecretaria. Los cargos de segundo vicepresidente quedaron vacantes, mientras que en la tercera vicepresidencia y primera dirección se registraron renuncias.

El Servel explicó que la modificación se produjo luego de las renuncias de Rodrigo Vattuone Garcés, Carolina Emparan Ramírez y Gianny Contenla Ojeda. A partir de esos cambios, Denisse Catalán dejó la Secretaría General para asumir la presidencia, Franco Parisi pasó desde la primera vicepresidencia a la Secretaría General y Esteban Quiroga asumió como primer vicepresidente.

La presidenta del PDG sostuvo que, superado el proceso administrativo, la colectividad concentrará sus esfuerzos en fortalecer su estructura política y territorial.

“Hemos crecido con nuestros concejales y con nuestras autoridades. Vamos a seguir fortaleciendo la bancada y seguir teniendo conversaciones en el territorio”, afirmó.

Catalán adelantó además que la directiva iniciará durante las próximas semanas un despliegue por distintas regiones del país.

“Nos vamos a estar desplegando a nivel nacional para poder compartir con nuestros presidentes regionales y autoridades en las distintas regiones. Estamos contentos. Seguimos trabajando y con toda la fuerza del Partido de la Gente”, concluyó.

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