Tras 9 horas de trabajo: Bomberos controla la emergencia tras explosión de camión en Renca y Carabineros inicia diligencias

Después de nueve horas de intensos trabajos, Bomberos logró controlar la emergencia provocada por la explosión del camión cargado con gas licuado en la comuna de Renca, región Metropolitana.

Tras asegurar el lugar, Carabineros iniciará los peritajes por la tragedia que hasta el momento ha dejado cuatro fallecidos y 17 heridos, cinco de ellos de extrema gravedad.

El comandante de Bomberos de Santiago, Sergio Yevenes, indicó que "logramos contener toda la emergencia. En este minuto estamos trabajando solamente en puntos calientes del segundo camión, que iba cargado con materiales combustibles".

"Solo queda trabajar en los puntos calientes. Estamos muy próximos a que la totalidad de los bomberos se retire del lugar y podamos entregar el sitio del suceso a Carabineros", añadió.

Por su parte, el general de Carabineros Víctor Vielma, informó que el lugar se encuentra "relativamente seguro para que puedan ingresar nuestros equipos especializados investigativos, como la SIAT, Labocar y el departamento OS9, con la finalidad ya de empezar a trabajar la dinámica de cómo ocurrió este accidente".

En cuanto a las causas de la explosión, indicó que "hay varias líneas investigativas, hay varias teorías al respecto, pero eso hay que establecerlo científicamente. Por eso ya acaban de entrar y ellos empezaron a hacer su trabajo en el sitio del suceso".

