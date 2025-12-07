Transeúnte recibe impacto de bala tras pelea que terminó en disparo en Santiago Centro

Un hombre resultó herido durante la tarde de este sábado tras recibir una bala perdida mientras caminaba por el centro de Santiago. El hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas, en la intersección de San Isidro con Eleuterio Ramírez, según informó Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el disparo se originó en medio de un altercado entre dos personas, situación que escaló hasta que uno de los involucrados efectuó un tiro. El proyectil impactó al transeúnte en el muslo izquierdo, provocándole una herida con entrada y salida.

El teniente coronel Mauricio Meneses detalló que “la primera información que tenemos es que en esta intersección hubo un altercado entre dos personas que finalizó con un disparo”. Añadió que el proyectil terminó alcanzando al hombre que caminaba por el lugar, lesionándolo accidentalmente.

Personal del SAMU acudió para brindarle atención inmediata y lo trasladó posteriormente a la Posta Central, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Carabineros inició una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente e identificar a los participantes de la discusión que derivó en el disparo.

