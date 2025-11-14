Trama Bielorrusa: Corte Suprema revisará este viernes el caso del ministro Simpertigue

Se espera que el Pleno de la Corte Suprema revise este viernes la situación de uno de sus integrantes, el ministro Diego Simpertigue, luego que el medio digital Reportea revelara que a dos días de concluir el enfrentamiento judicial entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco el magistrado viajó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra imputado en dicha causa.

El supremo participó de dos resoluciones “intermedias” a favor del consorcio bielorruso durante ese proceso.

Entre sus cercaos afirman que el ministro del máximo tribunal les ha comentado que él mismo se pagó ese viaje, descartando alguna irregularidad o ilegalidad.

Además, dicen que la relación con Lagos sería anterior. Entre supremos y exsupremos recuerdan que el abogado estuvo presente en la celebración que el juez realizó cuando asumió en el máximo tribunal, a comienzos de 2022.

Simpertigue estará presente durante esta jornada haciendo uso de un día administrativo.

Ayer, el presidente del Colegio de Abogados y ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza, llamó a la Corte Suprema a abrir un cuaderno de remoción en contra del ministro Simpertigue, tras aparecer involucrado en la trama bielorrusa.

Según el sitio Reportea, Simpertigue habría viajado a Europa en un crucero de lujo junto al abogado Eduardo Lagos, imputado en la trama bielorrusa, y las esposas de ambos. El viaje se habría concretado dos días después del último pago a la exministra Ángela Vivanco.

Tras esta nueva nueva revelación, Mendoza declaró que “tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo hizo con la ministra Vivanco”.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados afirmó que a lo menos existe un conflicto ético, el que las instancias correspondientes tendrán que evaluar si es conflicto de interés u otro.

