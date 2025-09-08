Trágico incidente en Buin Zoo: Gucamayo murió tras ser atacado por un felino durante actividad educativa

Los cuidadores lograron rescatar al ave y trasladarla al Hospital Veterinario del recinto para otorgarle atención de urgencia. No obstante, falleció horas después.
Un trágico desenlace tuvo una actividad educativa en el Buin Zoo, durante la tarde del domingo.
Un serval -también llamado leopardo jaspeado- se abalanzó contra un guacamayo, ave que murió producto de las heridas.
El recinto informó que la situación ocurrió en medio de una actividad educativa destinada a niños, momento en que la guacamaya "salió de su línea natural de presentación para quedarse en una de las entradas del anfiteatro de forma tranquila y a la espera del término de la actividad".
"Justo en el momento en que un serval estaba participando de la actividad, el ave se dispone a volar hacia la mano de su cuidador y el felino -en una reacción natural de su especie- logra interceptarla en vuelo", agregaron.
Los cuidadores lograron rescatar al ave y trasladarla al Hospital Veterinario del recinto para otorgarle atención de urgencia. No obstante, falleció horas después.
"Esta situación, completamente fuera de lo normal y que no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades, nos tiene profundamente dolidos", dice el comunicado del BuinZoo, desde donde aseguraron estar "revisando y reforzando nuestros protocolos para evitar que algo así vuelva a ocurrir".
VIDEO:
PURANOTICIA