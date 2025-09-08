Trágico incidente en Buin Zoo: Gucamayo murió tras ser atacado por un felino durante actividad educativa

Un trágico desenlace tuvo una actividad educativa en el Buin Zoo, durante la tarde del domingo.

Un serval -también llamado leopardo jaspeado- se abalanzó contra un guacamayo, ave que murió producto de las heridas.

El recinto informó que la situación ocurrió en medio de una actividad educativa destinada a niños, momento en que la guacamaya "salió de su línea natural de presentación para quedarse en una de las entradas del anfiteatro de forma tranquila y a la espera del término de la actividad".

"Justo en el momento en que un serval estaba participando de la actividad, el ave se dispone a volar hacia la mano de su cuidador y el felino -en una reacción natural de su especie- logra interceptarla en vuelo", agregaron.

Los cuidadores lograron rescatar al ave y trasladarla al Hospital Veterinario del recinto para otorgarle atención de urgencia. No obstante, falleció horas después.

"Esta situación, completamente fuera de lo normal y que no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades, nos tiene profundamente dolidos", dice el comunicado del BuinZoo, desde donde aseguraron estar "revisando y reforzando nuestros protocolos para evitar que algo así vuelva a ocurrir".

VIDEO:

PURANOTICIA