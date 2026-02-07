Tragedia vial en Huechuraba: dos fallecidos tras atropello de conductor en estado de ebriedad

Un grave accidente de tránsito con resultado de muerte se registró durante la madrugada de este sábado en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana. Dos personas adultas fallecieron luego de ser atropelladas por un conductor que se encontraba en estado de ebriedad, mientras se desplazaban en scooter por el sector de Camino del Roble, frente al acceso principal del condominio del mismo nombre.

De acuerdo con los antecedentes policiales, tras el impacto, el conductor se dio a la fuga, abandonando posteriormente el vehículo a un par de cuadras del lugar del accidente. Minutos más tarde, el propio involucrado realizó un llamado telefónico al cuadrante de Carabineros, reconociendo su participación en el hecho, lo que permitió su posterior detención.

Carabineros informó que el sujeto fue sometido a un examen de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal permitido. El teniente Joaquín Zúñiga detalló que las víctimas eran residentes de la comuna de Conchalí, mientras que el conductor detenido es vecino de Huechuraba, todos mayores de edad.

Respecto a la dinámica del hecho, el imputado declaró que el atropello habría sido precedido por una discusión previa, versión que no ha sido respaldada por las cámaras de seguridad levantadas hasta ahora. “Esta línea investigativa se mantiene abierta y está siendo analizada”, precisó el teniente Zúñiga, agregando que no existen antecedentes de vínculos previos entre las víctimas y el conductor.

Finalmente, la policía confirmó que había testigos presenciales en el lugar, quienes prestarán declaración ante personal especializado para esclarecer completamente lo ocurrido. El caso quedó en manos del Ministerio Público, mientras continúan las pericias para determinar las responsabilidades penales en este atropello con resultado de muerte, considerado preliminarmente como un accidente vial agravado por el consumo de alcohol.

