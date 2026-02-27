Adolescente de 16 años queda en riesgo vital tras recibir disparo en intento de encerrona en Maipú

Un menor de 16 años se encuentra en riesgo vital tras recibir un impacto de bala en la cabeza en un intento de encerrona que se registró esta tarde en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El hecho se registró alrededor de las 18 horas en la intersección de Avenida Conquistador con Camino Rinconada, donde viajaba junto a su padre en un vehículo.

En el trayecto, fueron interceptados por un automóvil del cual descendieron cuatro delincuentes. El adulto logró escapar pero los delincuentes le dispararon.

El menor recibió un balazo en la cabeza, por lo que fue trasladado en un helicóptero de Carabineros hasta la Clínica Las Condes, donde permanece en riesgo vital.

Sobre lo ocurrido, el teniente coronel Carlos Weinberg, prefecto Santiago Rinconada, señaló que el conductor realizó "una maniobra evasiva en retroceso y en ese instante es que recibe el impacto balístico de su hijo".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso quedó a cargo de personal especializado de OS9, SEBV y Labocar.

